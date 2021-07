Pokémon: una serie live-action in fase di sviluppo per Netflix

I Pokémon sono al centro di un nuovo progetto destinato a Netflix: Joe Henderson si occuperà infatti della sceneggiatura e della produzione di una serie live-action.

Il co-showrunner di Lucifer, che sta per concludersi con la sesta stagione, è coinvolto nella realizzazione del nuovo progetto che è attualmente nelle prime fasi di sviluppo.

Il sito di Variety sostiene che l'approccio scelto per la nuova serie dei Pokémon sia in stile Detective Pikachu, il lungometraggio arrivato nelle sale nel 2019 con star Ryan Reynolds e Justice Smith.

La piattaforma di streaming, che propone già show animati come Pokémon: Indigo League e Pokémon Journeys, ha recentemente approvato la produzione di progetti simili come accaduto con Cowboy Bebop e One Piece.

Henderson, in questi mesi, è anche al lavoro sull'adattamento del fumetto Shadecraft, di cui è autore insieme all'artista Lee Garbett, per conto di Netflix, progetto annunciato nel mese di marzo.

Il film, con protagonisti Ryan Reynolds e Justice Smith, inizia quando il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio di 21 anni Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini l'ex compagno Pokémon di Harry, il Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che sorprende tutti, persino se stesso. Avendo scoperto che i due sono equipaggiati per comunicare tra loro in modo singolare, dato che Tim è l'unico essere umano in grado di parlare con Pikachu, uniscono le loro forze in un'avventura elettrizzante per svelare l'intricato mistero. Si trovano così ad inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco in un iperrealistico mondo live-action. Qui incontreranno una serie di Pokémon, scoprendo una trama sconvolgente che potrebbe distruggere la loro coesistenza pacifica con gli umani e minacciare l'universo stesso dei Pokémon.