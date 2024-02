Pokemon Concierge: Netflix annuncia l'arrivo di nuovi episodi

Pokemon Concierge ha fatto il suo debutto su Netflix alla fine dello scorso anno e ora sembra che Netflix sia pronta a portare a mettersi al lavoro su nuovi episodi.

Non molto tempo fa, il servizio di streaming aveva annunciato l'arrivo di altri episodi di Pokemon Concierge. Se vi piacciono le dolci storie di vita quotidiana, allora questa serie in stop motion è perfetta per voi. Qui la recensione di Pokemon Concierge.

L'annuncio è stato condiviso oggi da The Pokemon Company corredato da una bellissima illustrazione. L'illustrazione è incentrata su Haru e Psyduck che aiutano a preparare lo spettacolo in stop motion. Haru si sta impegnando a fondo per realizzare un oggetto in stop motion di Psyduck che sia davvero accurato. Quindi, ovviamente, si può scommettere che questi nuovi episodi di Pokemon Concierge saranno all'altezza di quanto già visto.

Di cosa parla Pokemon Concierge?

Se non conoscete La concierge Pokémon, potete sempre vedere i primi quattro episodi su Netflix. La miniserie è stata lanciata nel dicembre 2023 ricevendo un'ottima accoglienza da parte della critica. La serie è stata annunciata per la prima volta nel febbraio 2023, nell'ambito del Pokemon Day, quindi il recente rinnovo è in linea con le previsioni.

Dopo tutto, mancano meno di 10 giorni al Pokemon Day di quest'anno. Per chi volesse saperne di più su Pokemon Concierge, può leggere la sinossi ufficiale qui sotto:

"Haru, una nuova concierge del Pokemon Resort, aspira a fornire ai suoi ospiti Pokemon la vacanza più divertente e riposante che possano desiderare. Prima di poterlo fare, però, deve imparare lei stessa a rilassarsi!".

Pokémon Detective Pikachu 2: Jonathan Krisel in trattative per la regia

25 anni di Pokemon

Attualmente, tutti gli occhi sono puntati sul franchise di Pokemon per il suo grande anniversario. La serie festeggia 25 anni e il Pokemon Day ha grandi aspettative da soddisfare. Non solo si prevede che il franchise lancerà presto il suo prossimo titolo principale, ma anche altri progetti. Dagli spin-off agli adattamenti cinematografici e alle carte collezionabili.

Il Pokemon Day 2024 è previsto per il 27 febbraio.