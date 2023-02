Pluto TV, marzo 2023: una programmazione dedicata agli Oscar

Nel mese di marzo 2023 il meglio dell'intrattenimento è gratuito su Pluto TV: sul servizio digitale FAST completamente gratuito di Paramount arrivano tanti contenuti dedicati ai premi Oscar ed interi canali dedicati alle grandi dive del cinema, eterne muse ancora oggi di ispirazione.

PLUTO TV CELEBRA GLI ACADEMY AWARD CON UNA PROGRAMMAZIONE DA OSCAR

In occasione della 95ª edizione degli Academy Awards, il 12 marzo dalle 15.00 Pluto TV propone al suo pubblico su Pluto TV Film il ciclo "And the Oscar goes to..." con una selezione dei film più belli premiati negli ultimi anni. Tra le proposte in onda Half Nelson, con Ryan Gosling candidato all'Oscar come migliore attore e Nell, con una giovanissima Jodie Foster candidata all'Oscar come migliore attrice protagonista.

E ancora, Segreti e Bugie Oscar al Miglior Film nel 1997, A spasso con Daisy con Morgan Freeman e vincitore dell'oscar al Miglior Film nel 1990, Una Moglie, film candidato all'Oscar per la miglior regia, di John Cassavetes, e attrice protagonista con Gena Rowlands; infine, Tre Colori: Film Rosso terzo film della trilogia del regista polacco Krzysztof Kieslowski, dedicato ai colori della bandiera francese, candidato all'Oscar come miglior regia.

LE GRANDI DONNE DELL'INTRATTENIMENTO SONO SU PLUTO TV

L'8 marzo Pluto TV celebra le donne con una programmazione ispirata alle grandi attrici del passato che hanno fatto la storia del cinema; tra I titoli proposti "Irma Vep", "Cyber Bride", "Another Happy Day", "Suburban Girl", "Little Rita nel West", "Josie", "Rogue". Anche i fan delle serie TV ritroveranno le protagoniste più amate del piccolo schermo con "Scott and Bailey", "L'amore e la vita - Call the Midwife", "The Paradise - Al paradiso delle signore", "Mistresses - Amanti", "Diario di una Nerd Superstar". In programma anche documentari su dive e icone femminili come "Vite da Star", "Rock Legends", "Il Giappone e il mistero delle Geishe", "Marina Abramovic: The Artist Is Present". Su VH1+ e Clubbing TV andrà in onda una selezione delle performance più spettacolari delle donne che hanno contribuito a scrivere la storia della musica.

I NUOVI CANALI IN ARRIVO SU PLUTO TV NEL MESE DI MARZO

Dal 3 marzo torna su Pluto TV Super! Papà il canale per i bambini con i papà più divertenti della TV. Per gli appassionati di musica dal 10 marzo su VH1+ Rock! vanno in onda i video musicali che celebrano la rinascita dell'energia rock, con le performance più energiche degli ultimi due anni. Il 17 marzo si accende Super! Victorious, il canale dedicato alla serie teen che racconta la vita di Tori Vega alla Hollywood Arts, la scuola per diventare artisti a tutto tondo. Per chi invece vuole già iniziare a pianificare le prossime vacanze, a marzo si accende Pluto TV Viaggi, il tuo biglietto per scoprire le bellezze che ci circondano e le destinazioni più insolite, tutte in un unico canale.