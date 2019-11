PLOI, clip esclusiva del film d’animazione di Árni Ólafur Ásgeirsson

Ploi: ecco in esclusiva una clip del film che arriverà in Italia il 21 novembre, dopo essere stato presentato con successo al Giffoni Film Festival.

Ploi, il film di animazione del quale potete vedere una video clip in esclusiva, sarà al cinema dal 21 novembre. Il film del regista Árni Ólafur Ásgeirsson è distribuito da Altre Storie e Minerva Pictures.

La storia di Ploi è incentrata su un pulcino di piviere che, per paura di volare, - a causa di un'aggressione da parte di un falco - non riesce a migrare insieme alla sua famiglia verso i paesi più caldi. Rimasto solo, con l'aiuto di alcuni amici, dovrà tirare fuori tutto il suo coraggio per affrontare tanti pericoli, diventando alla fine un vero "eroe".

Diretto dal regista islandese Árni Ólafur Ásgeirsson, Ploi è un film di animazione per famiglie avventuroso ed emozionante che conquisterà tutti, un'occasione per divertirsi e condividere gli stessi desideri, le emozioni, le conquiste di Ploi: la sua curiosità, la voglia di crescere e aiutare gli altri, il coraggio necessario per superare le paure e le difficoltà. In fondo per riuscire a 'volare' e diventare dei piccoli grandi eroi, bisogna uscire dal proprio nido, credere sempre in sé stessi e aver cura delle persone a cui vogliamo bene.

Il film, realizzato dallo studio d'animazione islandese GunHil, una filiale della Sagafilm, e dallo studio d'animazione 3D belga Cyborn, è stato presentato in anteprima al Giffoni Film Festival dove ha conquistato i piccoli giurati con la sua storia avvincente.

Altre Storie e Minerva Pictures porteranno Ploi nelle sale il 21 novembre. Nella video clip che vi presentiamo oggi in esclusiva incontriamo Ploi e Giron, la pernice che vorrebbe usare il pulcino come esca contro il feroce falco Shadow.