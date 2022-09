Playmobil: The Movie, su Prime Video in streaming da oggi

Playmobil: The Movie, la pellicola d'animazione ispirata agli amati giocattoli, sbarca su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 30 settembre 2022.

Playmobil: The Movie, la pellicola d'animazione ispirata agli amati giocattoli, sbarca su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 30 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Ricco di umorismo e azione, il film combina personaggi accattivanti ed esilaranti, avventure elettrizzanti e scenari mozzafiato in questa storia animata dai buoni sentimenti. Diretto dal veterano della Disney Lino DiSalvo (Responsabile dell'animazione di Frozen) Playmobil: Il film è uscito nelle sale italiane nel 2019. "L'idea di Playmobil: Il film", ha dichiarato Lino di Salvo "è quella di prendere tutto ciò che ho imparato lavorando su Rapunzel e Frozen, e utilizzarlo in modo molto intelligente con questi personaggi per creare un film che sia divertente e d'azione allo stesso tempo, che i genitori amino".

Playmobil The Movie: un'immagine del film d'animazione

Ecco la trama di Playmobil: Il film: quando il fratello minore Charlie scompare inaspettatamente nell'universo magico e animato di PLAYMOBIL, Marla, sorella maggiore, totalmente impreparata, dovrà mettersi sulle sue tracce per riportarlo a casa. Partirà per un fantastico viaggio attraverso incredibili mondi, alleandosi con alcuni nuovi e improbabili amici: lo stravagante Del, l'affascinante e carismatico agente segreto Rex Dasher, un fidato e strambo robot, una straordinaria fata madrina e molti altri. Marla e Charlie impareranno da questa avventura che la vita spesso ci mette davanti a delle prove importanti, ma che si può ottenere qualsiasi cosa quando credi in te stesso e se hai degli amici al tuo fianco!