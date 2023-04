Platonic: il trailer e la data di uscita della nuova serie Apple TV+ con Seth Rogen e Rose Byrne

Apple TV+ ha diffuso il trailer e la data di uscita di Platonic, la nuova serie comedy interpretata e prodotta da Rose Byrne e Seth Rogen e co-creata, diretta e co-scritta da Nick Stoller e Francesca Delbanco. La serie, composta da dieci episodi della durata di mezz'ora ciascuno, farà il suo debutto su Apple TV+ il 24 maggio con i primi tre episodi, seguiti da nuovi episodi settimanali ogni mercoledì.

Lo show segue le vicende di una coppia platonica di ex migliori amici prossimi alla mezza età (Rogen e Byrne) che si riavvicinano dopo una lunga separazione. L'amicizia del duo diventa totalizzante e destabilizza le loro vite in modo esilarante. Il cast è composto anche da Luke MacFarlane, Tre Hale, Carla Gallo e Andrew Lopez.

Platonic è prodotta da Sony Pictures Television, con cui la Global Solutions di Stoller e Stoller ha un accordo globale; Byrne, Rogen, Stoller, Delbanco e Conor Welch sono i produttori esecutivi. La serie segna una nuova collaborazione tra Apple TV+ e Rose Byrne, che è anche protagonista di "Physical", la serie Apple Original acclamata dalla critica e pronta per debuttare con la terza stagione nel corso dell'anno.

Seth Rogen sarà anche protagonista di una serie comedy, ancora senza titolo, che scriverà, dirigerà e produrrà insieme a Evan Goldberg per Apple TV+. La serie si unirà alla crescente offerta di serie comedy di successo e pluripremiate su Apple TV+, tra cui il vincitore dell'Emmy "Ted Lasso", "Shrinking", "Schmigadoon!", "The Afterparty", "Il premio del destino", "Bad Sisters", "Trying", "Mythic Quest" e altre ancora.