Plaion Pictures e Camaleo: siglato un accordo per la distribuzione cinematografica a partire dal 2023

Plaion Pictures, la divisione dedicata ai Film di Plaion, e Camaleo, società di produzione cinematografica, serie e documentari, hanno raggiunto un accordo per la distribuzione all rights di una serie di titoli made in Italy a partire dal primo trimestre 2023.

Grazie a questa collaborazione Plaion Pictures, un'azienda leader a livello globale nella produzione e nella distribuzione di prodotti per l'intrattenimento digitale, porterà al cinema e in home video e curerà la vendita per gli sfruttamenti successivi di nuovi film prodotti o in fase di realizzazione da Camaleo, presente da oltre quindici anni nell'industria cinematografica e internazionale e con all'attivo titoli di successo come Sconnessi e Compromessi Sposi.

Il primo dei titoli già annunciati durante la convention Plaion alle Giornate di Cinema di Sorrento è Double Soul, drama-thriller girato in inglese tra Roma e Dubai, attualmente in post-produzione e con un cast all-star: i Premi Oscar F. Murray Abraham e Danny Glover, Angela Fontana, Marianna Fontana, Marco Bocci, Julian Sands e Paz Vega,.

I titoli di futura produzione già annunciati per il 2023 sono: l'action Runner con protagonista Matilde Gioli; la crazy comedy 30 anni di meno con un cast ricchissimo tra cui Massimo Ghini e Nino Frassica; il revenge thriller Final Game con protagonista l'attore giovane più richiesto del cinema italiano, Lorenzo Zurzolo; la romantic comedy Leopardi & Co.

"Partnership a lungo respiro con produttori italiani, capaci di leggere l'andamento del mercato e volenterosi di produrre successi è esattamente quello che stiamo cercando e che abbiamo trovato in Roberto Cipullo. Il nostro ruolo è quello di investire sul territorio e di rappresentare al meglio il nostro gruppo internazionale, sono certo che la nascente ed ambiziosa partnership con Camaleo genererà risultati molto soddisfacenti per entrambe le società", ha affermato Umberto Bettini, Country Manager di Plaion Pictures Italia.

"In questo momento di cambiamento l'unica cosa che non possiamo fare è rimanere fermi. Questo accordo, importante, va proprio nella direzione di cambiare le regole del gioco: produzione e distribuzione unite insieme in un progetto di ampio respiro per meglio rispondere alle istanze di cambiamento che sono sotto gli occhi di tutti. Camaleo ha costruito per il 2023 un listino variegato, dove tutti i generi sono presenti, per far vedere come il cinema italiano, se vuole, può dimostrare di saper eccellere in tutto. Plaion Pictures si è da subito mostrata interessata a quello che avevamo da proporre e in pochissimo tempo è stato raggiunto un accordo serio che può fare molto bene al cinema italiano", ha dichiarato Roberto Cipullo, produttore creativo di Camaleo.