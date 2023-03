Pixar: i 10 film più amati su IMDb senza sequel lo avranno in futuro?

La Pixar, pur essendo nata in modo indipendente dalla Disney, ha dimostrato negli anni tutto il suo valore sfornando film che hanno ammaliato il grande pubblico, e avuto un impatto sulla storia del cinema. Dato che questo è un periodo piuttosto florido per i seguiti, come dimostra l'annuncio di un nuovo Toy Story, è bene riflettere su quali film Pixar attualmente senza sequel potrebbero essere coinvolti in una dinamica del genere. Di seguito trovate i 10 film che appartengono a questa categoria più votati su IMDb.

La lista che emerge dal sito è piuttosto interessante, portando alla luce l'esistenza sia di grandi successi vicini, che di lavori lontani nel tempo. Attualmente non sappiamo se una raccolta del genere possa suggerire qualcosa, tuttavia è comunque interessante.

Fra i film Pixar privi di sequel più votati su IMDb, quindi, troviamo: Ribelle - The Brave (7.1/10), A Bug's Life (7.2/10), Luca (7.4/10), Onward - Oltre la magia (7.4/10), Soul (8/10), Ratatouille (8.1/10), Inside Out (8.2/10) il cui sequel è in fase di sviluppo, UP (8.3/10), Coco (8.4/10), e WALL-E (8.4/10).

La grande accoglienza riservata loro sul sito e nei cinema potrebbe anticiparci l'arrivo di qualche nuovo progetto?