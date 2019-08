Pitch Black: su Netflix in streaming da oggi!

Oggi Netflix aggiunge al suo catalogo Pitch Black in streaming arriva finalmente il thriller di fantascienza diretto da David Twohy con protagonista Vin Diesel.

La trama di Pitch Black ruota intorno all'antieroe Riddick. Il film è ambientato in un futuro non molto lontano nel tempo, i pilota di navi spaziali Carolyn Fry e Greg Owens dopo l'impatto con una cometa sono costretti a tentare un atterraggio di fortuna su un pianeta lontano. Solo alcuni passeggeri riescono ad evitare la morte e i superstiti sono costretti a restare insieme per sopravvivere.

Richard B. Riddick è interpretato da Vin Diesel, l'attore statunitense è affiancato da Radha Mitchell, Cole Hauser, Keith David e Claudia Black. David Twohy dirige il film sceneggiato da Jim Wheat, Ken Wheat e David Twohy.

Vin Diesel in una scena di Pitch Black

Pitch Black ebbe a disposizione un budget limitato ma divenne in breve un cult tanto che ne furono girati due sequel The Chronicles of Riddick e Riddick.

Pitch Black è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad agosto su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.