Pistol: primo scatenato trailer della serie di Danny Boyle sui Sex Pistols

Svelato il primo trailer di Pistol, serie biografica sui leggendari Sex Pistols diretta dal premio Oscar Danny Boyle. La serie limitata si concentrerà sulla "furia della generazione dimenticata" e l'ascesa della cultura punk, come anticipa il trailer.

Basato sul libro di memorie del chitarrista dei Sex Pistols Steve Jones, Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol, la serie Pistol vede Toby Wallace nei panni di Jones, Anson Boon nei panni di John Lyndon, Christian Lees nei panni di Glen Matlock, Louis Partridge nel ruolo di Sid Vicious e Jacob Slater in quello di Paul Cook.

Pistol, realizzato da FX, sarà presentato in anteprima il 31 maggio, con tutti e sei gli episodi disponibili per lo streaming su Hulu nello stesso giorno. La rivoluzione giovanile è tracciata nella serie limitata, che anticipa la missione dei Sex Pistols di "risvegliare questo paese se ci uccide" e reclamare il proprio futuro dalle mani della monarchia britannica.

L'ex interprete de Il trono di spade Maisie Williams interpreta l'icona punk Jordan, mentre Thomas Brodie-Sangster interpreta il manager dei Sex Pistols, Malcolm McLaren. L'attrice di Westworld Talulah Riley è la partner di McLaren, la stilista Vivienne Westwood.

Danny Boyle è produttore esecutivo e regista di Pistol, che "offre una nuova affascinante prospettiva su una delle più celebri rock band di sempre raccontando il loro percorso dalle case popolari di West London al noto negozio di Vivienne Westwood e Malcolm McLaren SEX, in Kings Road, fino al successo globale e alle controversie legate all'uscita di Never Mind the Bollocks, uno degli album pià importanti di tutti i tempi. Il loro singolo God Save the Queen fu bandito dalla BBC, ma arrivò in vetta alla UK Singles chart. Per l'unica volta nella storia della classifica, il brano fu indicato come vuoto, per evitare offese alla monarchia."

Pistol è stato creato e scritto dal vincitore del BAFTA Craig Pearce, che ha anche co-scritto la sceneggiatura di Elvis di Baz Luhrmann, che sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes 2022.