Pirati dei Caraibi, lo spin-off al femminile con Margot Robbie naviga in pessime acque

Margot Robbie si è aperta per la prima volta a proposito del futuro del suo spin-off di Pirati dei Caraibi, rivelando che al momento la pellicola non sembra avere un futuro roseo.

Il reboot dei Pirati dei Caraibi con Margot Robbie come protagonista probabilmente non verrà realizzato: a rivelarlo è stata l'interprete di Harley Quinn in persona che, nel 2020, era stata scelta per capitanare la ciurma del prossimo capitolo dell'amatissimo franchise Disney.

La pellicola si sarebbe stata ambientata nello stesso universo di Jack Sparrow di Johnny Depp, tuttavia, la produzione di questo nuovo film con la Robbie non sta andando avanti. Durante un'intervista per la copertina di Vanity Fair, la star ha rivelato qual è lo stato attuale del suo film di Pirati dei Caraibi.

"Avevamo un'idea e la stavamo sviluppando da un po' di tempo, secoli fa ormai. Volevamo creare una storia guidata da donne, non totalmente da donne, ma un diverso tipo di storia, che pensavamo sarebbe stata davvero interessante, ma immagino che non vogliano più fare il film", ha affermato l'attrice australiana.

Christina Hodson avrebbe dovuto scrivere la sceneggiatura di questo nuovo capitolo di Pirati dei Caraibi che, secondo lei, sarebbe dovuto essere "una storia completamente originale con nuovi personaggi ma ambientata nell'universo dei Pirati". Durante un episodio del 2020 del podcast Happy Sad Confused, Margot Robbie aveva rotto il silenzio riguardo alle voci sullo spin-off: "Forse reciterò nel film. Siamo solo alla fase iniziale. Non dirò altro... per adesso".