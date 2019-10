Pirati dei Caraibi: Johnny Depp sostituito da una star dell'MCU?

La saga dei Pirati dei Caraibi proseguire senza Johnny Depp, dopo la rottura con Disney, una star del Marvel Cinematic Universe potrebbe prendere il posto dell'attore, ma a sorpresa non si tratterebbe di altro uomo. Il nuovo Captain Jack Sparrow potrebbe essere, infatti, una donna.

Pirates2

We Got This Covered ha diffuso un nuovo rumor secondo cui Karen Gillan potrebbe diventare la nuova protagonista della saga dei Pirati dei Caraibi al posto di Johnny Depp. Se l'attrice accetterà l'offerta di Disney, dovrebbe interpretare Redd, piratessa che è una dei personaggi chiave dell'attrazione Pirati dei Caraibi.

Karen Gillan si è fatta notare nei franchise Disney Guardiani della Galassia e Jumanji - Benvenuti nella giungla. Lo studio andrebbe, dunque, sul sicuro ampliando la collaborazione con l'interprete di Nebula nell'MCU, ma per adesso non vi sono conferme riguardo al reale interessamento di Disney nei confronti dell'attrice nel ruolo di futura piratessa.

Nel frattempo i fan di Johnny Depp hanno lanciato una petizione per riavere l'attore nel ruolo di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi 6 e la lavorazione del reboot per adesso sembra essere "in alto mare". Restiamo in attesa per saperne di più.