Pippo Baudo a ruota libera su Sanremo, Amadeus e i Maneskin: "Bravissimi"

Pippo Baudo si è detto entusiasta della conferma alla guida del Festival di Sanremo di Amadeus: il presentatore siciliano, dalle pagine del Corriere della Sera, ha parlato a ruota libera della kermesse canora e dei Maneskin, vincitori dell'ultima edizione del festival, dei quali apprezza l'energia, anche se fanno una musica che non è nelle sue corde.

Pochi giorni fa, Amadeus è stato confermato per il terzo anno consecutivo conduttore e direttore artistico di Sanremo. Nonostante questo, il presentatore ravennate è ben lontano dal record di Pippo Baudo che, tra il 1968 e il 2008, ha condotto la rassegna canora per ben tredici volte. Con questo curriculum alle spalle il 'Pippo nazionale' è il più titolato a parlare del festival, come ha fatto durante l'intervista al quotidiano milanese.

Naturalmente a Baudo è stato subito chiesto cosa pensa della conferma di Amadeus, e sul prossimo conduttore arriva la benedizione di Pippo: "Ne penso un gran bene. Voglio bene a Amadeus, se lo merita. Quando lo avevano chiamato la prima volta era venuto a chiedere consigli e glielo avevo detto subito: 'Fallo assolutamente'. Ha fatto due bei festival, ora è a quota tre, chissà se arriverà al tredicesimo, come il sottoscritto. Il primo nel 1968, l'ultimo nel 2008", ha detto il conduttore che subito ha marcato il territorio.

Il secondo festival di Amadeus è stato caratterizzato da un cambio quasi epocale, il direttore artistico ha voluto avvicinare i giovani alla rassegna canora e i risultati si sono visti. "Ha fatto un cambiamento profondo, è arrivato ai giovani - ha confermato Pippo Baudo - I vincitori di quest'anno, i Maneskin, con Zitti e buoni, sono riusciti ad aggiudicarsi Sanremo e anche l'Eurofestival, una grande cosa. Non capitava da secoli".

Pippo Baudo ha apprezzato il cambiamento di Amadeus e ha speso buone parole anche per i vincitori "Sono divertenti, scatenati, bravi. Ma molto diversi dal genere di musica che ascolto io, però interessanti". I Maneskin, che dopo il Festival di Sanremo e l'Eurofestival, hanno conquistato l'Inghilterra ora puntano agli Stati Uniti, grazie alla collaborazione con Iggy Pop, con cui incideranno una nuova versione di 'I Wanna Be Your Slave'.