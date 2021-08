Sanremo 2022, Amadeus ancora conduttore e direttore artistico: l'annuncio al TG1

Sanremo 2022 sarà ancora nel segno di Amadeus: come annunciato ufficialmente dal TG1 nell'edizione serale di questo giovedì 5 agosto, sarà ancora lui, per la terza volta consecutiva, conduttore e direttore artistico della kermesse.

Aveva quasi giurato che non avrebbe ceduto alle richieste del direttore di Rai1 Stefano Coletta, nonostante un'edizione da record, quella del 2020, e quella che resterà nella storia, la difficile edizione "pandemica" del 2021.

Invece Amadeus, per la terza volta consecutiva, sarà al timone della kermesse canora più famosa del Paese.

L'annuncio, a sorpresa quanto un po' sperato dal suo fedele pubblico, è stato affidato all'ultimo servizio del TG1 serale, che ha raccolto le parole entusiaste del conduttore, fortemente voluto tanto dal direttore di Rai1 quanto dall'Amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes.

"Il percorso musicale intrapreso due anni fa da Amadeus - ha dichiarato Stefano Coletta - ha segnato un cambiamento culturale importante nella storia del Festival che ha portato i Maneskin, vincitori dell'ultima edizione, ad aggiudicarsi anche l'Eurovision Song Contest, importante riconoscimento internazionale per la canzone italiana. E' in questa direzione di innovazione, uno degli obiettivi del Servizio Pubblico, che la Rai intende proseguire per valorizzare in modo sempre maggiore il talento musicale attraverso l'evento televisivo più popolare del Paese".

Sanremo 2022 andrà in onda all'inizio di febbraio.