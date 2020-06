Pinocchio: Ewan McGregor ha quasi completato il suo lavoro sul film di Guillermo del Toro

La produzione di Pinocchio, il film in stop-motion diretto da Guillermo del Toro, è già iniziata e l'attore Ewan McGregor ha svelato di aver già completato molti dei dialoghi del suo personaggio, il Grillo Parlante.

L'attore ha parlato del progetto durante una video intervista rilasciata in occasione dell'ACE Comic-Con che ha permesso di scoprire qualche dettaglio dell'atteso progetto.

Nel cast di doppiatori della nuova versione di Pinocchio ci saranno, oltre a Ewan McGregor anche Ron Perlman, Tilda Swinton, Christoph Waltz e David Bradley.

La star ha spiegato: "Avevo già iniziato a lavorare e alcuni dialoghi sono già stati registrati. Ovviamente si tratta di un'animazione in stop-motion, quindi ci vorrà molto tempo prima di realizzare quel film".

Ewan ha però sottolineato: "Ma la mia prima parte del lavoro, che è registrare i dialoghi del personaggio, è in un certo senso stata completata. Ci potrebbe essere bisogno, o forse no, di registrare una canzone. Non sono certo di avere la libertà di parlarne".

A comporre la colonna sonora del film sarà Alexandre Desplat che ha già aggiornato i fan sul progetto dichiarando che le scene che ha visto sono meravigliose. Il compositore aveva già confermato: "Ho scritto molte canzoni in Francia tra il 1985 e il 2004 quando ho iniziato a lavorare a film in America, ma dopo non ne ho più avuto l'opportunità. Quindi questo per me è un film grandioso perché ho dovuto scrivere sette-otto canzoni, ed è davvero difficile ma aiuta quando si hanno a disposizione degli attori che possono cantare".

Guillermo del Toro è attualmente al lavoro anche sul film Nightmare Alley, le cui riprese erano in corso quando è stato necessario fermare la produzione. Nel 2018 il regista aveva inoltre confermato che il suo sogno di portare sul grande schermo la storia di Pinocchio sarebbe diventato finalmente realtà grazie al sostegno di Netflix.