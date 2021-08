Pif: Fabio De Luigi e Ilenia Pastorelli nel suo nuovo film "E noi come stronzi rimanemmo a guardare"

Pif ha ufficializzato l'uscita autunnale di E noi come stronzi rimanemmo a guardare, il suo nuovo film da regista che vedrà protagonisti Ilenia Pastorelli e Fabio De Luigi. Rappresenterà "una critica della società moderna in cui la tecnologia controlla la nostra vita".

A cinque anni di distanza dal suo ultimo film da regista, Pif è tornato dietro la macchina da presa. Lo ha annunciato lo stesso Pierfrancesco Diliberto tramite un post su Facebook, all'interno del quale leggiamo anche alcuni primi dettagli della sua nuova opera. Il titolo, innanzitutto, non passa certo inaspettato: E noi come stronzi rimanemmo a guardare. Per quanto riguarda il cast, invece, a guidarlo sono Fabio De Luigi e Ilenia Pastorelli. L'uscita, invece, è prevista per le settimane di autunno. Al momento non si conoscono i dettagli della trama ma, considerato anche il titolo, è molto probabile che il film punti a raccontare con semplicità alcuni spaccati della nostra società sui quali è bene tenere accesi i riflettori. Antonella d'Errico, vice presidente di Sky, presentando il nuovo palinsesto Sky in un'intervista al Corriere della Sera, ha infatti detto che il film contiene "una critica della società moderna in cui la tecnologia controlla la nostra vita".

Insomma, quella autunnale sarà una stagione fortunata per Pif, il quale lancerà su Sky anche le nuove puntate de Il Testimone. Dal 2013 in poi, Diliberto ha diretto prima La mafia uccide solo d'estate e poi, nel 2016, In guerra per amore. Il primo lungometraggio ha avuto un grande successo, tanto da essere trasformato anche in una serie RAI, altrettanto fortunata. L'opera ha ottenuto anche quattro nomination ai David di Donatello, con tanto di due statuette vinte (Miglior regista esordiente e David giovani). Il secondo film è stato invece candidato al David per la Miglior sceneggiatura originale, vincendo di nuovo il David Giovani. Sul fronte attoriale, ricordiamo anche le sue interpretazioni in Pazze di me di Fausto Brizzi (2013) e Momenti di trascurabile felicità di Daniele Luchetti (2019).