Pif torna con Il Testimone: anticipazioni della puntata del 16 novembre in chiaro su TV8

Il Testimone di PIF, le nuove puntate per la prima volta in chiaro su TV8 da stasera 16 novembre, ogni mercoledì, in seconda serata.

Il Testimone di Pif, torna stasera, 16 novembre, per la prima volta in chiaro su TV8 ogni mercoledì, in seconda serata dopo X Factor. Il programma di reportage è ideato, diretto e condotto da Pierfrancesco Diliberto.

Le nuove puntate de Il Testimone, il programma di reportage ideato, diretto e condotto da Pif, sbarcano per la prima volta in chiaro su TV8, da stasera, 16 novembre, ogni mercoledì, in seconda serata dopo X Factor. Pif riprende in mano la telecamera e viaggia dentro nuovi mondi, da esplorare e raccontare.

Nel primo episodio Pif incontra Mika, cantautore e showman libanese "adottato" dall'Italia, ma cittadino del mondo. Pif accompagna con la sua telecamera i movimenti dell'ex giudice di X Factor, seguendolo in due momenti molto diversi della sua vita.

La settimana successiva, invece, Pif incontra i The Jackal, collettivo artistico e di videomaker. Il mondo in cui si muovono i The Jackal, a differenza di quello di Pif, include numerose persone: attori, creativi, tecnici, esperti digitali, professionisti del marketing. Tutte figure professionali determinanti per il successo dei The Jackal.

Nelle ultime due puntate Pif sbarca per la prima volta nella sua vita a Lampedusa, un'isola che, nonostante la lontananza, è un punto nevralgico del nostro Paese. In questa piccola striscia di terra, infatti, sono racchiuse tutte le dinamiche dell'Italia e può essere considerata una cartina di tornasole per capire i tempi in cui viviamo. Pif incontra chi sull'isola ci è nato e cresciuto e chi ci si è trasferito rinunciando ad alcune comodità della vita moderna: come si vive a Lampedusa? Quali sono le difficoltà e quali i vantaggi? Pif incontra chi, vincendo le proprie paure, si è ritrovato a salvare dei migranti sbarcati di notte a pochi metri dalla propria casa. E chi, invece, è convinto che l'immigrazione sia un serio problema per l'economia, l'immagine e il turismo dell'isola.

Accompagnato dalla sua telecamerina, Pif ci mostra anche alcuni luoghi 'simbolo' della migrazione: il cimitero delle barche e il cimitero dell'isola. Luoghi che ci raccontano, più delle parole, le precarie condizioni di viaggio di chi attraversa il mare e i rischi che corrono.