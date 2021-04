Pietro Marcello, regista di Martin Eden, dirigerà Louis Garrel in L'envol

Il regista di Martin Eden Pietro Marcello si sposta in Francia per dirigere L'envol, adattamento del romanzo del 1923 Vele scarlatte incentrato sull'emancipazione di una donna negli anni '20 e '30.

Dopo il successo di Martin Eden e dopo aver presentato alla Berlinale 2021 il documentario su Lucio Dalla Per Lucio, Pietro Marcello ha annunciato il suo prossimo lavoro, L'envol, che lo vedrà dirigere un cast francese composto da Louis Garrel, Juliette Jouan, Raphaël Thierry e Noémie Lvovsky.

Bella e perduta: un primo piano del regista Pietro Marcello a Locarno

Liberamente ispirato al romanzo di Aleksandr Grin del 1923 Vele scarlatte, il racconto romantico verterà sull'emancipazione di una donna lungo l'arco di vent'anni, tra il 1919 e il 1939, epoca di grandi invenzioni e grandi sogni.

Come riporta The Film Stage, Arte France Cinéma ha annunciato che produrrà il progetto che vanterà una colonna sonora composta da Gabriel Yared. Le riprese prenderanno il via in Normandia e Hauts-de-France ad agosto, in vista di un possibile lancio a uno dei festival internazionali che si terranno nel 2022.

Nel frattempo, il pubblico italiano attende l'uscita di Per Lucio, viaggio visivo e sonoro nell'immaginario poetico e irriverente del cantautore bolognese Lucio Dalla. Una narrazione inedita del suo mondo condotta attraverso le parole del suo fidato manager Tobia e del suo amico d'infanzia Stefano Bonaga. Il film unisce biografia e storia, realtà e immaginario, dando vita a un ritratto che attinge dall'infinito bacino dei repertori pubblici e privati, storici e amatoriali. Liriche e musiche dipingono un'Italia sotterranea e sfumata, immergendo lo spettatore in una libera narrazione del Paese attraverso i tragici eventi del periodo e il boom economico. Questa è l'Italia degli ultimi e degli emarginati, questa è l'Italia di Lucio.