Valeria Bruni Tedeschi è Eleonora Duse nel film di Pietro Marcello (FOTO)

Pietro Marcello è impegnato nelle riprese di Duse, un film sulla leggendaria diva teatrale italiana Eleonora Duse. A incarnare la Divina è Valeria Bruni Tedeschi, che vediamo nella prima foto (più sotto), mentre l'attrice francese Noémie Merlant interpreta sua figlia. The Match Factory ha acquisito i diritti internazionali di Duse dando il via alle vendite del film biografico al mercato di Cannes.

Vissuta tra il 1858 e il 1924, Eleonora Duse fu considerata da molti la più grande attrice del suo tempo. Si è esibita a teatro in molti paesi, recitando nelle opere di Gabriele D'Annunzio ed Henrik Ibsen.

Duse: la prima immagine di Valeria Bruni Tedeschi nei panni di Eleonora Duse

Uno sguardo inedito sulla Divina

Il biopic di Pietro Marcello si concentrerà sull'ultima parte della vita della diva, quando aveva 60 anni e la sua carriera leggendaria era ormai finita da tempo.

Ma come si legge nella sinossi, "negli anni brutali tra la Prima Guerra Mondiale e l'ascesa del fascismo, la Divina sceglie di tornare dove la sua vita ha avuto inizio: sul palco. Costantemente in lotta con la brutalità degli eventi e del potere, e aggrappandosi alla possibilità dell'utopia, fa della sua arte un atto rivoluzionario, anche a costo di sacrificare salute e affetti. E affronta il suo viaggio finale consapevole di poter rinunciare alla vita stessa, ma non alla sua vera natura".

Duse è coprodotto dalle italiane Palomar e Avventurosa con la francese Ad Vitam. Segna la quinta collaborazione tra Pietro Marcello e The Match Factory, che si è occupata dei precedenti film del regista, Per Lucio, Futura, Martin Eden e Bella e perduta.