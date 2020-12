Pietro Castellitto in live oggi su Twitch nel Salotto Cinefilo di Movieplayer

Sarà Pietro Castellitto l'ospite del Salotto Cinefilo di Movieplayer oggi in live su Twitch alle 17:00 in punto. E racconterà, forse, a Valentina Ariete con quale formula magica sia riuscito a piegare l'avverso 2020 fino a renderlo l'anno della sua consacrazione.

Figlio d'arte (di papà Sergio Castellitto e di mamma Margaret Mazzantini), classe 1991, Pietro Castellitto esordisce al cinema in veste di attore a soli 13 anni, con un piccolo ruolo in uno dei film più celebrati di suo padre, Non ti muovere.

Parallelamente alla carriera da attore (nel 2018 è il co-protagonista Secco ne La profezia dell'Armadillo, film molto criticato ma grazie al quale ottiene il Premio Guglielmo Biraghi come giovane promessa del cinema italiano), Pietro porta avanti i suoi studi in Filosofia all'università La Sapienza di Roma.

E non solo, anche se questo è un dettaglio che abbiamo scoperto solo pochi mesi fa: da circa 6 anni tiene infatti nel cassetto una sceneggiatura su cui campeggia la scritta I Predatori.

Che è esattamente il titolo del film con cui, in questo disgraziato 2020, Pietro Castellitto esordisce alla regia, accompagnato da un grande e forse inatteso successo di critica, che gli vale il Premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura durante l'ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Se da gennaio avete sentito fare più volte il suo nome, però, non è solo per I predatori ma anche perchè avremo il piacere di rivederlo presto in due opere attesissime: è uno dei protagonisti di Freaks Out, il nuovo film di Gabriele Mainetti in uscita a breve, ma sarà anche Francesco Totti nella serie tv SKY dedicata allo storico capitano della Roma.

