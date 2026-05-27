Pierre Deny, interprete di Louis in Emily in Paris, è morto a 69 anni

L'attore francese Pierre Deny, recentemente apparso nella serie Emily in Paris, è morto a soli 69 anni.

L'interprete di Louis de Léon nella serie targata Netflix è deceduto a causa di alcune complicazioni legate alla sclerosi multipla.

La carriera di Pierre Deny

Il personaggio interpretato da Pierre Deny nello show targato Netflix era il CEO della casa di moda JVMA e padre di Nicolas (Paul Forman), il giovane che ha una storia d'amore con Mindy (Ashley Park) nella terza e nella quarta stagione.

Le figlie dell'attore hanno confermato la triste notizia all'agenzia di stampa francese AFP dichiarando che il padre è morto nella giornata di lunedì 25 maggio.

Durante la sua lunga carriera, Deny ha recitato in oltre 100 film e serie tv, tra cui Une femme d'honneur, Julie Lescaut, La Nouvelle Maud, Camping Paradis e Braquo.

Negli ultimi anni, oltre ad aver recitato in Emily in Paris, Pierre è stato protagonista della soap opera Plue belle la vie e Demain nous appartient, apparendo in oltre 500 episodi.

Cosa racconterà lo show Netflix

Al centro della trama della serie, la cui prima stagione era ambientata a Parigi e ha poi fatto tappa anche a Roma e Venezia, c'è la giovane Emily, un'ambiziosa poco più che ventenne responsabile marketing di Chicago, ottiene inaspettatamente il lavoro dei suoi sogni a Parigi. La nuova vita del personaggio interpretato da Lily Collins, che prossimamente sarà Audrey Hepburn in un nuovo film, è piena di avventure travolgenti e sfide inaspettate, mentre cerca di bilanciare lavoro, amicizie e relazioni sentimentali.

Lo show prodotto per Netflix, come annunciato alcuni giorni fa con un video condiviso online sui social, si concluderà con gli episodi della sesta stagione, le cui riprese sono attualmente in corso in Grecia.