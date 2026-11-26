Da mesi si parla della crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, una delle coppie più amate dal pubblico e seguite sui social. Una storia d'amore nata sotto i riflettori, nella Casa della quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove i due si sono conosciuti e innamorati, dando vita a una relazione che ha appassionato migliaia di telespettatori.

Dal loro amore è nato, nel gennaio 2025, il piccolo Kian, primo figlio insieme per la coppia. Pierpaolo è già papà di Leonardo, nato nel 2017 dalla precedente relazione con Ariadna Romero.

Eppure, negli ultimi mesi, qualcosa sembra essersi incrinato nel rapporto tra i due. Le indiscrezioni su una possibile separazione si sono fatte sempre più insistenti, nonostante né Giulia né Pierpaolo abbiano mai ufficializzato pubblicamente la fine della loro relazione.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati? Gli ultimi retroscena

A riaccendere l'attenzione sulla situazione sentimentale dei Prelemi sono stati diversi retroscena circolati nelle ultime settimane. Anche alcune dichiarazioni di Giulia Salemi sono state interpretate come possibili segnali di un cambiamento nella sua vita privata.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al Gf Vip 5

In una recente intervista, l'influencer ha parlato della propria indipendenza e della capacità di bastare a se stessa, parole che molti hanno letto come un indizio di un possibile ritorno alla vita da single.

A raccontare ulteriori dettagli sulla presunta rottura è stato soprattutto il giornalista Gabriele Parpiglia, secondo il quale sarebbe stata proprio Giulia a prendere la decisione di mettere fine alla relazione. Stando alla sua ricostruzione, non ci sarebbero stati tradimenti: Salemi avrebbe semplicemente capito di non provare più gli stessi sentimenti nei confronti del compagno.

Sempre secondo Parpiglia, Pierpaolo avrebbe cercato, negli scorsi mesi, di recuperare il rapporto e riconquistare l'influencer, senza però riuscire a farle cambiare idea. Un tentativo di riavvicinamento che, almeno stando alle indiscrezioni, non avrebbe avuto l'esito sperato.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli ha una nuova frequentazione dopo Giulia Salemi?

Ma nelle ultime ore è arrivato un nuovo dettaglio destinato ad alimentare ulteriormente il gossip sulla coppia. A lanciarlo è stato ancora una volta Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter per abbonati ha parlato della possibile presenza di un'altra donna nella vita di Pierpaolo Pretelli.

Il giornalista ha scritto: "Dopo aver raccontato qui la rottura e i motivi che hanno spinto Giulia Salemi a chiudere la storia con Pierpaolo Pretelli, lui ha una nuova frequentazione che custodisce segretamente. Per ora... Ma restate connessi". Per il momento non sono stati svelati né il nome della presunta nuova fiamma né altri dettagli sulla frequentazione.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, vite professionali separate

Nel frattempo, entrambi sembrano concentrati sui rispettivi impegni professionali. Giulia Salemi è tornata recentemente sotto i riflettori con la seconda edizione di The Traitors Italia, mentre Pierpaolo Pretelli ha proseguito il proprio percorso televisivo, dopo l'esperienza da concorrente a L'Isola dei Famosi la cui messa in onda sarebbe stata rinviata.