Piero Sonaglia: morto lo storico assistente dei programmi di Maria De Filippi

A dare l'annuncio del decesso di Piero Sonaglia è stato il regista Roberto Cenci attraverso il suo profilo Instagram. L'uomo ha fatto parte di tutte le trasmissioni di Maria De Filippi in qualità di assistente: da Uomini e Donne a Tu si que Vales fino a C'è Posta per Te.

Attraverso Instagram, Piero Sonaglia è stato ricordato da Gerry Scotti, che ha scritto: "Cari amici, a TSQV non potrò più chiamare 'Pierooooooooo' perché Piero non c'è più. Perdiamo il più bravo di tutti, un professionista cortese sempre con il sorriso sulle labbra. Già ci manca".

Anche Maria De Filippi, attraverso il profilo Twitter di Uomini e donne, ha commentato la notizia della dipartita di Piero Sonaglia.

La conduttrice ha scritto: "Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la tua capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai, in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre".

Piero Sonaglia ha iniziato la sua carriera giovanissimo, ad appena 21 anni è entrato nel mondo della televisione. La prima apparizione come assistente TV risale ai tempi de La Corrida. Il lavoro nella trasmissione lo portò a comprendere che quello poteva davvero essere l'impiego della sua vita. Nel corso delle stagioni, Sonaglia è poi diventato un punto di riferimento per Maria De Filippi e per i protagonisti delle sue trasmissioni.