Pierfrancesco Favino imita l'accento veneto a Venezia 77 ed è bravissimo (VIDEO)

Pierfrancesco Favino si è dimostrato un ottimo imitatore dei dialetti italiani: dopo il siciliano di Tommaso Buscetta, a Venezia 77 si è esibito con un perfetto accento veneto che gli stessi veneti hanno giudicato perfetta.

Pierfrancesco Favino è a Venezia per presentare uno dei film in concorso alla 77esima Mostra internazionale d'arte cinematografica, film di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Padrenostro. Ne Il traditore, film che gli ha fatto vincere il David di Donatello come migliore attore protagonista, Favino ha dimostrato di essere bravissimo ad imitare gli accenti con un perfetto siciliano ed un ottimo portoghese con una forte inflessione siciliana.

Alla Mostra del Cinema di Venezia 2020 inoltre, Pierfrancesco Favino ha mostrato di essere in grado di imitare anche l'accento veneto ed il risultato è davvero esilarante. La bravura dell'attore è sottolineata dai complimenti ricevuti sul suo profilo di Instagram dai suoi follower veneti: "Sei bravissimo,da veneta promosso" scrive Patty. Scorrendo tra i commenti si legge: "mitico!! Sembri davvero uno di noi".

Pierfrancesco Favino dimostrò il suo istrionismo anche a Sanremo 2018, in cui affiancò Claudio Baglioni nella conduzione. In quell'occasione l'attore, oltre a recitare, si esibì in un mash-up di canzoni veramente eccezionale.