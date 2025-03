Pierce Brosnan: "Interpretare nuovamente James Bond? Ovviamente sarei interessato!"

Pierce Brosnan ha rivelato che sarebbe interessato a riprendere l'iconico ruolo di James Bond, che ha interpretato dal 1995 al 2002, nel caso in cui i produttori volessero mostrare una versione più anziana dell'agente segreto.

L'attore ha recitato in quattro dei film del franchise, a partire da GoldenEye e concludendo la sua esperienza con Die Another Day.

Un possibile ritorno nel ruolo di Bond

Intervistato dal magazine GQ, Pierce Brosnan ha rivelato di essere a conoscenza di come sui social molti fan della spia britannica abbiano chiesto un suo ritorno nella parte di Bond. L'attore, che attualmente ha 71 anni, ha quindi spiegato: "Ne ho sentito parlare. Ovviamente sarei interessato, come potrei non esserlo?".

Brosnan insieme a Halle Berry nel film Die Another Day

Pierce ha tuttavia voluto frenare l'entusiasmo dei suoi fan sottolineando: "Ora è una situazione delicata. Penso che sia meglio lasciare le cose come stanno, davvero. Credo sia giusto. Si tratta di una nozione e di un'idea piuttosto romantiche, ma penso che tutto cambi e vada in pezzi. Penso sia meglio lasciare questo compito a un altro. Dare spazio alle nuove leve".

Il futuro della spia britannica

Le avventure dell'agente 007 sono passate ora nelle mani di Amazon, dopo che Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno consegnato il controllo creativo del franchise allo studio. Attualmente non è stato svelato in che modo sta venendo progettato il ritorno di James Bond sugli schermi, anche se le prime indiscrezioni sostengono si voglia creare un universo cinematografico che comprenda anche spinoff e show televisivo, elemento che potrebbe aprire le porte a un ritorno di Brosnan se si volesse seguire la vita della spia anche dopo aver superato i 70 anni.

Non resta quindi che attendere per scoprire le prime anticipazioni su Bond 26 e scoprire quale sarà il futuro del personaggio creato da Ian Fleming.