Piccolo grande amore: Raoul Bova esce dall'acqua in una scena del film sulle note di Enya

In questa celebre scena di Piccolo grande amore, Raoul Bova, allora appena ventiduenne, esce dall'acqua sulle note di Caribbean Blue di Enya mentre la principessa Sofia o Lisa, il personaggio interpretato da Barbara Snellenburg, lo fissa distesa sotto una barca.

Caribbean Blue è una canzone di Enya, pubblicata nel 1991 come singolo di lancio dell'album Shepherd Moons. Questa canzone è una delle più celebri della cantante e musicista irlandese ed è giunta al successo internazionale nonostante il tono più sottile e meno movimentato che la contraddistingue dalla hit Orinoco Flow, che ha portato alla ribalta il suo album precedente.

La canzone in Italia è stata resa celebre dal film conquistando il pubblico grazie alla sua melodia eterea, che richiama il mondo celeste evocato dal testo. Questo ha fatto emergere nuovi aspetti della musica di Enya ed ha permeato l'album Shepherd Moons di un'atmosfera nuova e malinconica.

Come per altri film dei Vanzina, anche di Piccolo grande amore, esiste anche una versione televisiva più lunga, trasmessa almeno in un'occasione su Italia 1. Tra le scene aggiuntive: un dialogo tra la protagonista e la sua tata e l'incontro notturno con i ragazzi ecologisti sulla spiaggia e una scena in cui la contessa von Dix rivela al fratello il suo tradimento. Il film è stato girato principalmente in Sardegna e a Vienna.