Piccoli brividi, Jeremy Ray Taylor: "Tornerei senza esitazioni in un nuovo film"

La giovane star di IT e del franchise tratto dai famosi libri horror per ragazzi non ha chiuso le porte ad un possibile terzo capitolo.

Presente alla première di Los Angeles del suo ultimo film, London Calling, Jeremy Ray Taylor è tornato a parlare di una saga cinematografica alla quale ha preso parte, Piccoli brividi.

L'attore, 22 anni, è da anni tra i protagonisti di alcune delle saghe più amate dedicate ai romanzi dell'orrore e alle storie per ragazzi, come IT e i film tratti dai libri di Robert Lawrence Stine.

Jeremy Ray Taylor tornerebbe subito in Piccoli brividi 3 e IT

"Sì, assolutamente, mi piacerebbe" ha confessato Taylor, quando gli è stato chiesto se accetterebbe di buon grado un ritorno in un terzo film di Piccoli brividi.

Ma non solo, visto che il giovane attore ha confessato che accetterebbe anche un altro capitolo di IT: "Farei lo stesso con un sequel di IT. Ho sempre amato i progetti a cui ho preso parte". Tuttavia, l'ipotesi di vedere Piccoli brividi 3 pare si sia un po' spenta.

Jeremy Ray Taylor in una scena di Piccoli brividi 2

"Se pressiamo abbastanza i registi, faranno un sequel" ha spiegato Taylor "Io sono a Bristol, Tennessee, quindi molto lontano da quelle persone. Cerchiamo di restare in contatto il più possibile. Dovremmo sicuramente insistere con i produttori".

Il nuovo progetto di Jeremy Ray Taylor

Conosciuto principalmente per il ruolo del giovane Ben Hascome nei film It e It - Capitolo due di Andy Muschietti, Jeremy Ray Taylor è tornato al cinema con una nuova commedia dal titolo London Calling.

Il film racconta la storia di un sicario sfortunato che si ritrova costretto a fare da babysitter al figlio del suo nuovo boss del crimine per insegnargli a diventare un 'vero uomo'. Nel cast Josh Duhamel, Jeremy Ray Taylor, Arnold Vosloo, Allan Ungar e Aiden Gillen.

Nonostante sullo schermo sia il personaggio di Josh Duhamel a impartire lezioni a quello di Taylor, nella realtà l'esperto di motori è proprio la star di IT: "In realtà, ero io che insegnavo a lui come insegnarmi a guidare con il cambio manuale. Quindi l'auto con cui abbiamo effettivamente girato non era un manuale, era un automatico. Così abbiamo dovuto farla sembrare [manuale]".