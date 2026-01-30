Piccole donne, Claire Danes dovette rigirare la scena della morte di Beth: "Mi lasciai prendere un po' troppo"

La star di Homeland e Romeo + Giulietta ha ricordato l'esperienza sul set della trasposizione cinematografica tratta dal libro di Louisa May Alcott.

Claire Danes è stata ospite del podcast di Amy Poehler, e ha ricordato la sua prima esperienza sul set di un film, quella nel classico Piccole Donne di Gillian Armstrong, nel quale interpretò Beth March, una delle sorelle protagoniste della storia.

L'attrice ha raccontato, nello specifico, la sua preparazione per una delle scene madri del film, quella della morte di Beth, quando la ragazzina pronuncia le sue ultime parole prima di morire. Proprio a causa della sua grande preparazione, la scena fu girata diverse volte.

Claire Danes ricorda la scena della morte di Beth in Piccole Donne

Fino all'anno scorso, l'attrice era convinta che la scena fu rigirata diverse volte a causa di un incidente con una Coca-Cola ma poco tempo fa ha scoperto dalla regista Gillian Armstrong che la scena fu rigirata a causa del suo rantolo.

Claire Danes con il resto del cast di Piccole donne

"Rigirammo quella scena, solo la mia parte, perché a quanto pare entusiasmai troppo con il rantolo di morte" ha raccontato Danes "Lessi tipo 'Le cinque fasi della morte' e studiai davvero qualsiasi cosa riguardasse la malattia di Beth, e mi lasciai prendere un po' troppo".

Armstrong le aveva mentito per proteggere i suoi sentimenti: "La regista mi ha mentì e mi disse che una Coca-Cola si era rovesciata sui negativi del film e che avremmo dovuto rigirare. In realtà, era perché aveva bisogno di calmare un po' il rantolo di morte".

L'adattamento di Piccole Donne degli anni '90

Diretto da Gillian Armstrong, l'adattamento del classico di Louisa May Alcott del 1994 includeva un cast ricco di star. Oltre a Claire Danes nel ruolo di Beth March, recitarono nel film Winona Ryder (Jo March), Trini Alvarado (Meg March), Samantha Mathis (Amy March) e Susan Sarandon (signora March).

Nel cast altri volti noti come Kirsten Dunst nei panni della versione giovane di Amy March, Christian Bale nel ruolo di Laurie, Eric Stoltz, Gabriel Byrne e Mary Wickes, alla sua ultima apparizione sullo schermo.