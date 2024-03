The Beast In Me, Claire Danes protagonista della nuova serie Netflix

Claire Danes lavorerà insieme al produttore Howard Gordon per la nuova miniserie dal titolo The Beast In Me, creata da Gabe Rotter e prodotta da 20th Television per Netflix.

Homeland: Claire Danes nel finale della serie

Danes interpreta l'autrice Aggie Wiggs, che dopo aver subito la tragica perdita del figlio si ritira dalla vita pubblica perché non riesce più a scrivere come in passato. Un giorno trova un improbabile soggetto per un nuovo libro quando la casa accanto viene comprata da Nile Sheldon, un famoso e formidabile magnate immobiliare, una volta principale sospettato della scomparsa della moglie. Inquietata e al tempo stesso affascinata dall'uomo, Aggie cerca ossessivamente la verità in un gioco al gatto col topo che potrebbe diventare mortale.

Illustri produttori

Dietro le quinte del progetto spiccano nomi del calibro di Jodie Foster e Conan O'Brien alla produzione, con Jeff Ross e David Kissinger. Claire Danes sarà la protagonista assoluta dopo il successo di Fleishman a pezzi, in cui ha interpretato Rachel, l'ex moglie scomparsa del protagonista Toby (Jesse Eisenberg).

Dal 2011 al 2020, Claire Danes ha ottenuto grande successo grazie alla serie tv Homeland, nella quale ha prestato il volto alla protagonista Carrie Mathison, agente della CIA affetta da un disturbo bipolare.