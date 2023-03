Piacere, sono un po' incinta stasera su Rai 2: trama e cast del film con Jennifer Lopez

Stasera 29 marzo Rai 2 in prima serata offre agli spettatori una serata all'insegna del romanticismo con il film Piacere, sono un po' incinta. The Back-Up Plan, titolo originale del film, è diretto da Alan Poul. Ecco la trama e il cast della pellicola.

Jennifer Lopez e Alex O'Loughlin in una sequenza della commedia Piacere, sono un po' incinta

Piacere, sono un po' incinta: Trama

Dopo anni di ricerca del principe azzurro, Zoe, una donna ormai disillusa, si è convinta che la sua anima gemella stia impiegando troppo tempo per arrivare da lei. Decisa a diventare madre, prende appuntamento per sottoporsi all'inseminazione artificiale. Lo stesso giorno incontra però Stan, l'uomo che potrebbe essere giusto per lei. I numerosi tentativi con cui cerca di nascondergli la gravidanza rendono il povero Stan sempre più confuso finché Zoe non gli rivela la verità. L'uomo accetterà questo sorprendente rapporto a tre?

Jennifer Lopez e Alex O'Loughlin in un'immagine della commedia Piacere, sono un po' incinta

Piacere, sono un po' incinta è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 14 Maggio 2010. Qui trovate la nostra recensione del film.

Interpreti e personaggi