Phoebe Waller-Bridge e altre star si uniscono a Margot Robbie e Colin Farrell in A Big Bold Beautiful Journey

Phoebe Waller-Bridge, Lily Rabe, Jodie Turner-Smith e l'esordiente Lucy Thomas sono entrate a far parte del cast di A Big Bold Beautiful Journey, film romantico di Imperative Entertainment e 30West, che avrà come protagonisti Margot Robbie e Colin Farrell e sarà diretto da Kogonada.

La Sony Pictures distribuirà il film nelle sale di tutto il mondo. Le riprese sono recentemente iniziate e alcune foto dal set mostrano il fisico super allenato del protagonista Farrel.

Rabe è stata vista di recente in Love and Death di David E. Kelley su Max accanto a Elizabeth Olsen, Jesse Plemons e Patrick Fugit, ed è apparsa anche in Shrinking di Bill Lawrence per Apple TV+ accanto a Jason Segel e Harrison Ford. Rabe ha recentemente debuttato alla regia con Downtown Owl, che ha co-diretto, prodotto e interpretato insieme al suo partner Hamish Linklater. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival lo scorso anno e sarà distribuito da Sony/Stage 6 il 23 aprile.

La vedremo poi in Presumed Innocent di David E. Kelley per Apple TV+, accanto a Jake Gyllenhaal e Ruth Negga. Ha inoltre recentemente terminato la produzione del film di Michael Cristofer Places, Please con Jessica Lange, Kathy Bates e Pierce Brosnan.

A Big Bold Beautiful Journey segna una riunione per Turner-Smith, Kogonada e Farrell, che hanno precedentemente lavorato insieme in After Yang di A24. Recentemente, Turner-Smith ha recitato in Rumore bianco di Noah Baumbach, Murder Mystery 2 e nell'ultima stagione di Sex Education, tutti per Netflix. I prossimi progetti includono ruoli da protagonista nella serie Disney+ Star Wars The Acolyte e in Bad Monkey di Apple TV+. È inoltre attualmente in produzione Tron: Ares, la cui uscita è prevista per il 2025.

Waller-Bridge è una scrittrice e attrice pluripremiata, nota per la serie Fleabag di BBC 3/Amazon, di cui è stata protagonista, ideatrice e produttrice. Waller-Bridge ha vinto tre Emmy Award per la seconda stagione della serie e ha vinto due Golden Globe, due Critics' Choice Award e un SAG Award, oltre a un BAFTA Television Award per la migliore performance femminile in un programma comico. Recentemente ha recitato al fianco di Harrison Ford in Indiana Jones e il Quadrante del Destino e ha doppiato un ruolo nella prossima commedia fantasy live-action/animata IF di John Krasinski. Attualmente sta scrivendo e sviluppando una nuova serie per Prime Video basata sul videogioco Tomb Raider.

I dettagli del film

La sceneggiatura è scritta da Seth Reiss. Dan Friedkin, Bradley Thomas e Ryan Friedkin della Imperative produrranno il film insieme a Reiss e Youree Henley. Tra i produttori esecutivi figurano Kogonada, Ilene Feldman e Ori Eisen della Original Films. 30West sta finanziando il film.

I dettagli sulla trama non sono stati resi noti, ma A Big Bold Beautiful Journey è descritto come un racconto fantasioso di due estranei e dello straordinario viaggio emotivo che li unisce.