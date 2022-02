Phoebe Dynevor star e produttrice del film The Outlaws Scarlett & Browne

Phoebe Dynevor, la star della serie Bridgerton, sarà la protagonista e produttrice di The Outlaws Scarlett & Browne, un nuovo film prodotto per Amazon.

Il progetto è un thriller ed è un adattamento dell'omonimo romanzo scritto da Jonathan Stroud.

Alla regia di The Outlaws Scarlett & Browne ci sarà James Bobin (I Muppet). La storia sarà ambientata nel futuro, in una versione del Regno Unito diviso in cui ci sono sparatorie e mostri, e in cui la formidabile fuorilegge Scarlett McCain, interpretata da Phoebe Dynevor, lotta quotidianamente andando contro le aspettative.

Quando scopre un autobus disastrato su una strada isolata, c'è solo un solo sopravvissuto, il giovane apparentemente sfortunato Albert Brown. Ben presto dei nemici nuovi e implacabili li inseguono e l'inseguimento senza tregua continua attraverso il paesaggio distrutto dell'Inghilterra. Scarlett deve lottare per scoprire i segreti del passato di Albert e affrontare le conseguenze.

Joe Tracz (Dash & Lily) ha firmato la sceneggiatura del progetto che verrà prodotto da Marty Bowen e Wyck Godfrey per Amazon. Phoebe Dynevor ritornerà prossimamente nella seconda stagione di Bridgerton e sarà protagonista della serie Exciting Times di Cooper Raif, oltre a recitare nel thriller I Heart Murder.