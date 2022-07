Phoebe Dynevor e Logan Lerman protagonisti della romcom The Threesome

Phoebe Dynevor e Logan Lerman in una problematica relazione sentimentale a tre nella commedia The Threesome, diretta da Chad Hartigan.

Logan Lerman e la star di Bridgerton Phoebe Dynevor daranno protagonisti della romcom The Threesome, diretta dal regista Chad Hartigan. Ethan Ogilby ha firmato la sceneggiatura del film, che sarà prodotto dalla Star Thrower.

Phoebe Dynevor in una foto promozionale

Descritta come una commedia di alta qualità incentrata sui personaggi sulla scia di Molto incinta, The Threesome esplora le conseguenze di una decisione impulsiva e apparentemente innocua. Quando la cotta perenne di un giovane lo porta a impelagarsi dando vita a un inaspettata relazione a tre, lui crede che sia la sua ultima fantasia che si avvera. Ma quando la fantasia finisce, tutti e tre gli amanti si ritrovano con gravi conseguenze nel mondo reale e saranno costretti ad assumersi la responsabilità delle loro azioni, anche se ciò significa compromettere le vite che hanno sempre vissuto.

Logan Lerman è attualmente impegnato nelle riprese della seconda stagione della serie Prime Video Hunters. Apparirà anche nel film d'azione della Sony Bullet Train, al fianco di Brad Pitt e Aaron Taylor-Johnson.

Phoebe Dynevor è nota soprattutto per il ruolo di Daphne Bridgerton nella famosissima serie Netflix Bridgerton. L'attrice ha recitato in The Colour Room ed è apparsa in un cameo in Ten Percent. Di recente ha concluso le riprese del film Fair Play, ma la vedremo anche nel cast della serie Prime Video Exciting Times.