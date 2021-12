Phantom: Universal produrrà il film ispirato a Il Fantasma dell'Opera prodotto da John Legend

Phantom, il film scritto da John Fusco ispirato al classico della letteratura Il Fantasma dell'Opera, verrà prodotto da Universal.

Nel team dei produttori ci saranno anche Harvey Mason Jr, John Legend e Mike Jackson.

Il lungometraggio sarà un adattamento del libro scritto nel 1910 da Gaston Leroux e la nuova versione della storia Il fantasma dell'opera sarà ambientata nel presente, nella città di New Orleans.

John Fusco, già autore di Crossroads e Hidalgo, ha avuto l'idea del progetto dopo essersi riavvicinato alla scena musicale del Quartiere francese durante le riprese di The Highwaymen. Il filmmaker ha dichiarato: "Ero a New Orleans con Costner, Woody e John Lee Hancock e mi sono trovato a riallacciare il legame con le mie vecchie radici musicali e con la prossima generazione. Ho iniziato a suonare di nuovo con loro, componendo musica e incidendo due album. Durante la pandemia ho riflettuto su quel percorso e ho voluto unire la scrittura delle sceneggiature con la composizione di brani musicali, e quella musica con un intero film musical".

Fusco ha dichiarato: "Questa storia è ambientata nella New Orleans moderna, nel mondo del jazz R&B, neo-Soul e funk. Il Quartiere Francese". Il film ispirato a Il Fantasma dell'opera attinge inoltre a elementi come il voodoo, al Mardi Gras, alla cultura creola e mostrerà un racconto sulla vendetta, amore non corrisposto e mistero.

Mason Jr, John Legend e Jackson hanno recentemente prodotto il documentario The Legend of the Underground, A Crime on the Bayou e Jingle Jangle: A Christmas Journey.