Peter Mayhew: i protagonisti di Star Wars ricordano l'interprete di Chewbacca

Peter Mayhew, l'amato interprete di Chewbacca, è morto nella giornata di martedì a 74 anni e i suoi amici e colleghi della saga di Star Wars hanno condiviso online i loro ricordi dell'attore.

Da Harrison Ford a Mark Hamill, senza dimenticare la figlia di Carrie Fisher, in tanti hanno voluto condividere foto, aneddoti ed emozioni.

Harrison Ford è stato tra i primi protagonisti di Star Wars a commentare la tragica notizia dichiarando: "Peter Mayhew era un uomo cortese e gentile, possedeva una grandissima dignità e una personalità nobile. Questi aspetti della sua personalità, oltre alla sua intelligenza e grazia, sono stati portati nel personaggio di Chewbacca. Siamo stati partner nei film e amici nella vita per oltre 30 anni e gli volevo bene. Ha dato la sua anima per portare in vita il personaggio e ha regalato un grandissimo piacere al pubblico di Star Wars". Il comunicato dell'interprete di Han Solo prosegue sottolineando: "Chewbacca è stata una parte importante del successo ottenuto dai film che abbiamo girato insieme. Sapeva quanto fossero importanti i fan del franchise per il suo continuo successo ed era devoto nei loro confronti. Io e milioni di altre persone non dimenticheremo Peter e ciò che ha dato a tutti i noi. I miei pensieri sono rivolti alla sua adorata moglie Angie e ai suoi figli. Riposa in pace, mio caro amico...".

Mark Hamill ha scritto su Twitter: "Era il più genitle dei giganti. Un grande uomo con un cuore ancora più grande che non ha mai fallito nel farmi sorridere e un amico leale a cui ho voluto profondamente bene. Sono grato per i ricordi che abbiamo condiviso e sono un uomo migliore solo perché ho potuto conoscerlo. Grazie Pete".

He was the gentlest of giants-A big man with an even bigger heart who never failed to make me smile & a loyal friend who I loved dearly-I'm grateful for the memories we shared & I'm a better man for just having known him. Thanks Pete #RIPPeterMayhew #Heartbroken @TheWookieeRoars pic.twitter.com/8xbq9HEWF2 — Mark Hamill (@HamillHimself) May 2, 2019

Billy Dee Williams che nella saga di Star Wars è Lando ha scritto: "Era molto di più di Chewie per me... Il mio cuore sta soffrendo... Mi mancherai caro amico... grazie per i grandiosi ricordi!".

Much more than Chewie to me...My heart hurts…I will miss you my dear friend…thanks for the great memories! #RIPPeterMayhew #StarWars pic.twitter.com/0DfCo59zpG — Billy Dee Williams (@realbdw) May 3, 2019

Billie Lourd, la figlia di Carrie Fisher, ha condiviso online una serie di immagini che ritraggono le due icone della saga insieme, aggiungendo solo un cuore come commento.

Bob Iger, a capo della Disney, ha dichiarato: "The Walt Disney Company piange la perdita del nostro amato interprete di Chewbacca, Peter Mayhew. Peter era un gigante gentile che interpretava un gigante gentile. Riposi in pace".

The @WaltDisneyCo mourns the loss of our beloved #chewbacca portrayer, #PeterMayhew. Peter was larger than life in so many ways...a gentle giant playing a gentle giant. Rest in peace. — Robert Iger (@RobertIger) May 2, 2019

Il Regista Rian Johnson ha ricordato come sia riuscito a interpretare la parte iconica con calore e senso dell'umorismo, diventando una vera leggenda.

RIP Peter Mayhew. To create a beloved character with warmth and humor is a testament to any actor’s spirit. To do it under a half ton of yak hair takes a true legend. ❤️❤️ — Rian Johnson (@rianjohnson) May 3, 2019

Ecco altre reazioni alla morte dell'attore:

Sad to hear of Peter Mayhew's passing. So long, Chewie, may the force be with you. — Elijah Wood (@elijahwood) May 2, 2019

God Bless Peter Mayhew pic.twitter.com/tm5N3vw1Op — John Fugelsang (@JohnFugelsang) May 2, 2019

Chewie was one cool copilot. Thank you, Peter Mayhew... and Rest In Peace. pic.twitter.com/CbACo2iukk — Brad Bird (@BradBirdA113) May 3, 2019

We are deeply saddened to hear of the passing of Peter Mayhew. He was our beloved companion in a galaxy far, far, away. Our thoughts go out to his family, friends, and fans. The force will be with you always, Peter. — San Diego Comic-Con (@Comic_Con) May 2, 2019