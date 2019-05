Peter Mayhew, George Lucas ricorda l'interprete di Chewbacca: "Era un gigante gentile"

George Lucas ha voluto ricordare con affetto Peter Mayhew, l'interprete di Chewbacca nei film di Star Wars, morto all'età di 74 anni.

Il regista ha condiviso un comunicato tramite The Hollywood Reporter spiegando di aver avuto bisogno di un po' di tempo per affrontare la tragica notizia.

L'autore di Guerre stellari ha ricordato: "Avevo bisogno di qualcuno di davvero, davvero alto per interpretare il Wookiee. Ma avevamo delle difficoltà a trovare qualcuno nel Regno Unito, dove giravo la maggior parte dei miei film. Ho detto 'Questo è folle. Dove sono tutti i giocatori di basket?'. Ma poi, dopo mesi in cui ho provato, il responsabile del casting ha dichiarato: 'Ne ho trovato uno!'. Era un inserviente in ospedale in questa piccola città di provincia britannica. Quindi l'ho incontrato e non appena Peter si è alzato ho detto: 'Hai ottenuto il ruolo'".

Nonostante la sua già notevole statura, Peter Mayhew ha avuto bisogno di diventare ancora più imponente e George Lucas ha rivelato: "Gli abbiamo messo delle scarpe con i tacchi alti. Ha anche imparato a ruggire come un Wookiee, ma lo abbiamo tolto dal film per usare dei veri suoni di animali per dare autenticità al verso".

Il filmmaker ha poi aggiunto: "Peter era un uomo meraviglioso, davvero meraviglioso. Ha mantenuto il suo lavoro in ospedale mentre lavorava ai primi tre film. Ma si è innamorato del personaggio, e poi Star Wars è diventato più famoso e ha iniziato a fare più festival e apparizioni pubbliche. Era davvero gentile, davvero dolce, davvero facile con cui andare d'accordo. Era maggiormente simile a un Wookiee rispetto a come inizialmente avevo immaginato fosse un Wookiee. All'inizio avevo immaginato Chewie come una grande belva feroce, ma la versione di Peter non lo era realmente. Non importa quanto ci provasse, non lo era. Sarebbe stato il tuo miglior amico fino a quando si arrabbiava, e poi si sarebbe tirato indietro. Era un gigante gentile. Era come i miei cani. Sono grandiosi, sono coccolosi, sono meravigliosi, fino a quando ti avvicini al loro cibo".

Peter Mayhew: i protagonisti di Star Wars ricordano l'interprete di Chewbacca