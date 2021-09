Peter Farrelly sarà il regista di Super in Love

Peter Farrelly sarà il regista della nuova commedia Super in Love prodotta da Amblin Partners, la casa di produzione di Steven Spielberg.

Il regista tornerà quindi dietro la macchina da presa dopo il successo ottenuto da Green Book.

La sceneggiatura di Super in Love è stata firmata da Flint Wainess, già autore di Power Couple per Comedy Central e produttore di In The Dark.

Green Book, realizzato da Peter Farrelly aveva conquistato nel 2019 tre Oscar, tra cui quello come Miglior Film.

Il regista ha avuto una lunga carriera accanto al fratello Bobby Farrelly con cui ha diretto e prodotto commedie come Tutti pazzi per Mary, Scemo & più scemo - Iniziò così, Kingpin e Me, Myself and Irene.

Per ora non sono stati diffusi i dettagli della trama del nuovo film e non sono ancora stati svelati i nomi dei possibili interpreti del progetto.