I fratelli Farrelly: "Se arriverà il progetto giusto torneremo a dirigere insieme"

I fratelli Bobby e Peter Farrelly hanno lavorato in passato firmando la regia di alcune popolari commedie, ma da tempo i fan stanno attendendo un nuovo progetto che li veda impegnati insieme dietro la macchina da presa.

Intervistati da Comingsoon.net, tuttavia, i due filmmaker non hanno escluso che in futuro ritorneranno a collaborare alla realizzazione di un lungometraggio.

Un possibile ritorno dei fratelli Farrelly

Peter Farrelly, parlando di un possibile ritorno alla regia insieme a Bobby a distanza di un decennio, ha sottolineato: "No, potrei decisamente vederci impegnati a realizzare di nuovo qualcosa, ma è più facile da solo perché... Come nel nostro show televisivo, Loudermilk, io scrivo gli episodi e ne dirigo un paio, ma poi Bobby arriva e dirige tutti gli altri, e io sono impegnato al montaggio mentre lui sta lavorando alla regia".

Il filmmaker ha aggiunto: "Si tratta di qualcosa di fluido. Letteralmente, quando io sto facendo il montaggio, non riesco a ricordare se l'ho diretto o l'ha girato lui perché lo sto guardando così tanto. Penso: 'Ero lì quel giorno? Non riesco a ricordarlo'. Quindi è un buon sistema, ma mi piacerebbe farlo. Spero che dirigeremo di nuovo insieme. Sarà divertente".

I due registi insieme

Bobby Farrelly ha confermato: "Sì, è divertente. Ma riusciamo a fare molto di più se ci dividiamo un po' i compiti. Dividi e conquista. Ma per il progetto giusto, ritorneremo a lavorare insieme".

Dear Santa: Jack Black è un Satana irresistibile nel trailer della commedia di Natale

I Farrelly hanno avuto grande successo con commedie come Scemo e più scemo. Tutti pazzy per Mary e Amore a prima svista. Recentemente Bobby ha diretto Dear Santa, la commedia con star Jack Black nel ruolo di Satana, film scritto dal fratello Peter.

La commedia racconta cosa accade dopo un ragazzino commette un errore di ortografia nella sua lettera a Babbo Natale, invitando inavvertitamente Satana a visitare la sua casa.