Peter Dinklage star del film Last Sons of America

Peter Dinklage sarà il protagonista dell'adattamento della graphic novel Last Sons of America, opera di Phillip Kennedy Johnson e Matthew Dow Smith, che verrà prodotto da Netflix in collaborazione con Matt Reeves e Boom! Studios.

La storia è ambientata in un futuro non troppo distante in cui gli americani non riescono più a concepire e i figli sono quindi diventati una "proprietà" di valore in tutto il mondo. I fratelli Jackie e Julian (Dinklage) lavorano in Colombia nel campo delle adozioni, assicurando degli accordi con le famiglie disposte a cedere i bambini in cambio di una vita migliore in America. Quando i due fratelli si ritrovano inaspettatamente con le spalle al muro, Jackie compie un terribile errore che li porta all'interno di un mistero oscuro legato alle radici della situazione del loro mondo.

La regia è stata affidata a Josh Mond che si occuperà anche della sceneggiatura. Tra i produttori ci saranno Reeves, Dinklage, Adam Kassan, David Ginsberg, Ross Richie e Stephen Christy.

Peter sarà nuovamente protagonista in tv con l'ottava stagione della serie Il trono di spade tratta dai romanzi di George R.R. Martin in cui ha il ruolo di Tyrion Lannister, in arrivo in tv dal 14 aprile.