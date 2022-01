Peter Bogdanovich, Francis Ford Coppola e Guillermo del Toro lo ricordano: "Era geniale"

Francis Ford Coppola e Guillermo del Toro hanno ricordato Peter Bogdanovich, il regista morto oggi all'età di 82 anni. Insieme ai due cineasti, altre personalità del cinema hanno celebrato il talento e i film del regista di Paper Moon.

Attraverso una dichiarazione rilasciata a Deadline, Francis Ford Coppola ha scritto a proposito di Peter Bogdanovich: "Oh, cavolo, sono devastato. Era un grande artista. Non dimenticherò mai l'anteprima de L'ultimo spettacolo. Ricordo l'applauso di circa 15 minuti che il regista ha ricevuto. Non dimenticherò mai quella straordinaria reazione che Peter e ogni suo singolo film hanno meritato! Possa dormire in pace per l'eternità, godendosi tutti gli applausi che merita!".

Attraverso un post condiviso su Twitter, invece, Guillermo del Toro ha scritto: "Peter Bogdanovich è morto. Era un caro amico e un maestro del cinema. Ha partorito capolavori come regista ed era un essere umano geniale. Da solo, ha intervistato e custodito la vita e il lavoro di più cineasti classici di quasi chiunque altro nella sua generazione".

Guillermo del Toro ha proseguito a proposito della morte di Peter Bogdanovich: "È diventato un mio caro amico ed è stato attivo e brillante fino alla fine. Stava lavorando a una bellissima sceneggiatura e parlare del suo mestiere e delle sue idee con lui era delizioso. Era un cinefilo puro - per favore, guardate Paper Moon stasera. Oppure L'ultimo spettacolo, Ma papà ti manda da sola? e Bersagli... Attraverso questi film, lui rimarrà vivo. E, se potete, leggete i suoi bellissimi libri, lettere d'amore al cinema - alla sua grandezza e ambizione".

Infine, del Toro ha chiosato: "È stato un onore incontrare Peter e condividere del tempo con lui. Se conoscete il suo lavoro, per favore onoratelo. Se non lo conoscete, vi prego di recuperare".

Il regista Rod Lurie ha scritto: "Peter Bogdanovich è morto all'età di 82 anni. Era un regista brillante - Saint Jack è un film strepitoso - e anche uno straordinario critico e autore. Comunque, è stato la stella polare della mia vita!".

Ad aver omaggiato Bogdanovich ci ha pensato anche Paul Feig che, su Twitter, ha scritto: "Una delle mie commedie preferite di sempre nonché il film che mi ha spinto a voler far ridere le persone è stato Ma papà ti manda da sola? realizzato da Peter Bogdanovich. Sono così triste all'idea che sia morto. Grazie mille per tutto quello che hai fatto per il cinema, Sir".

Tatum O'Neal, protagonista di Paper Moon, ha postato su Instagram una sua foto in compagnia del regista e ha dichiarato: "Peter era il mio cielo e la mia terra. Una figura paterna e un amico. Da Paper Moon a Nickelodeon mi ha sempre fatto sentire al sicuro. Ti voglio bene, Peter!".

Ad aver ricordato Bogdanovich sono stati anche Larry Karaszewski e Ben Mankiewicz. Lo sceneggiatore ha scritto: "Peter Bogdanovich amava il cinema. Amava farlo, guardarlo, analizzarlo e parlarne tutta la notte. Paper Moon e Ma papà ti manda da sola? sono due dei migliori film di tutti i tempi. Indossate un ascot e guardateli stasera!".