Peter Bogdanovich: Guillermo del Toro ha completato il lavoro del regista sul podcast One Handshake Away

Il regista Peter Bogdanovich, prima di morire, stava lavorando al podcast One Handshake Away, progetto ora completato da Guillermo del Toro.

Il regista Peter Bogdanovich, prima della sua morte avvenuta due anni fa, stava lavorando a un podcast intitolato One Handshake Away. Il filmmaker aveva realizzato delle nuove conversazioni con colleghi del calibro di Quentin Tarantino e Guillermo del Toro, e proprio il regista messicano si è occupato della conclusione del progetto.

Il progetto

One Handshake Away, in arrivo prossimamente sulle piattaforme di streaming audio, offrirà delle conversazioni sul cinema compiute da Peter Bogdanovich insieme a Guillermo del Toro, Quentin Tarantino, Rian Johnson e Ken Burns. Il regista aveva inoltre usato alcune interviste inedite con Alfred Hitchcock, Orson Welles e John Ford.

Del Toro ha invece realizzato le ultime tre interviste realizzate con Greta Gerwig, Julie Delpy e Allison Anders.

Peter Bogdanovich, quando il cinema è nostalgia: i migliori film del regista

Ogni puntata renderà omaggio a uno dei maestri del cinema: Bogdanovich ha parlato con del Toro di Hitchcock, con Tarantino di Don Sigel, con Johnson di Welles, e di Ford con Burns. Il regista messicano ha invece avuto delle conversazioni riguardanti Howard Hawks con Gerwig, Fritz Lang con Delpy, e Raoul Walsh con Anders.

Louise Stratten, ex moglie di Bogdanovich, si è occupata della narrazione del podcast realizzato da Audacy.