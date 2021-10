Pete Doherty si è sposato: le foto delle nozze con Katia de Vidas

Pete Doherty si è sposato in segreto questo week end con la sua fidanzata storica, Katia de Vidas, con la quale è legato dal 2012. Il cantante dei Libertines, da molti considerato come uno degli ultimi poeti della sua generazione, e la ragazza, che suona il pianoforte nella sua nuova band, avevano ufficializzato il fidanzamento qualche giorno quando alcune foto dell'anello hanno iniziato a fare il giro dei social.

Pete Doherty oggi è finalmente riuscito a sconfiggere i suoi demoni: la rockstar vive in Normandia da più di tre anni e grazie alla sua nuova vita si è lasciato alle spalle i problemi con la legge, con l'alcol e con l'eroina. "Scrivo musica e da due anni e mezzo non mi faccio di eroina, il che per me è un grande risultato. E invece dell'alcool preferisco un bel bicchiere d'acqua", ha raccontato di recente in una video intervista della BBC.

Neppure la cugina della de Vidas, Julia Mallet, si aspettava che il matrimonio avrebbe avuto luogo in così poco tempo. Julia ha postato alcune foto del grande giorno sul suo profilo Facebook aggiungendo anche una didascalia: "Quando scopri che tua cugina si è sposata durante la notte! Congratulazioni Katia e Pete Doherty!".

La location del matrimonio segreto è un hotel che un tempo era il castello situato vicino alla splendida spiaggia di Etretat, in Normandia. I giornali e le televisioni inglesi hanno rivelato che alle nozze erano presenti pochi familiari e amici, tra cui la mamma di Pete e i membri dei Libertines che per gli sposi ha suonato un loro vecchio successo: What a waster.