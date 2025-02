Pete Doherty malato di diabete di tipo 2: "Il dottore ha detto che potrei perdere le dita dei piedi"

Pete Doherty è impegnato nel suo tour europeo che sta affrontando con grande difficoltà a causa dei suoi problemi di salute, tanto da doversi esibire da seduto negli ultimi concerti.

Nel corso dell'evento a Monaco di Baviera, Doherty si è rivolto proprio ai fan, aggiornandoli sulle sue condizioni davvero precarie e causate anche da uno stile di vita tutt'altro che sano.

Pete Doherty soffre di diabete di tipo 2

"Ho visto il dottore oggi" ha dichiarato Doherty ai fan "e ha detto che devo stare in piedi il più possibile, altrimenti perderò le dita dei piedi". Il cantante ha grosse difficoltà nel deambulare e in diverse occasioni è stato visto muoversi grazie ad un bastone o sorretto dai compagni di band.

Pete Doherty al Festival dei Popoli 2023

In un'intervista che rilasciò tempo fa alla BBC, Pete Doherty raccontò di aver trascorso una vita schiavo delle dipendenze:"Stai guardando un uomo molto malato. L'ho malmenato, bastonato. All'eroina e al crack mi sono arreso. Poi è toccata alla cocaina, al fumo e all'alcol. Adesso ci sono il formaggio, la salsiccia e lo zucchero nel té... devo far sparire tutto. Tempo fa mi dissero che se non avessi cambiato la mia dieta avrei avuto problemi di diabete e colesterolo. La morte è in agguato".

Il diabete di tipo 2 e la malattia di Tom Hanks

Il diabete di tipo 2 'rappresenta il 90% dei casi di diabete. È una malattia cronica non trasmissibile caratterizzata da elevati livelli di glucosio nel sangue ed è dovuta ad una alterazione della quantità o del meccanismo d'azione dell'insulina' si legge sul sito del Ministero della Salute.

Ad essere affetto dal diabete di tipo 2 è anche Tom Hanks, che in più di un'occasione ha ricordato in che modo ha cambiato il suo stile di vita:"Cerco di fare, ogni giorno, un'ora di attività. Può essere qualsiasi cosa, da un tapis roulant, ad una passeggiata, ma dev'essere un'ora ogni giorno".

Tom Hanks in una scena di Non così vicino

L'attore ha dichiarato:"Il mio medico dice che se riesco a raggiungere un peso obiettivo, non avrò più il diabete di tipo 2".