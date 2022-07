Pete Davidson vuole diventare padre: "È il mio sogno da quando ho memoria"

Pete Davidson, durante un'intervista del podcast Hart to Heart di Peacock, ha rivelato che non vede l'ora di diventare padre: 'È il mio sogno da quando ho memoria'.

Pete Davidson è decisamente pronto per la sfida della paternità: durante un'intervista di Kevin Hart il celeberrimo comico statunitense, che ha sofferto a lungo per aver perso il padre quando era ancora un bambino, ha ammesso che sogna di diventare genitore.

"Sono decisamente un tipo che adoro l'idea di mettere su famiglia. La cosa che preferisco in assoluto, e che devo ancora raggiungere, è che voglio avere un figlio", ha spiegato Davidson questo martedì in un'anteprima del podcast Hart to Heart di Peacock.

"È il mio sogno da quando ho memoria", ha aggiunto il fidanzato 28enne della Kardashian. Davidson ha quindi iniziato a tentare di giustificare i suoi desideri definendoli "super banali", al che Hart è intervenuto dicendo: "Non è super banale, è la cosa migliore che tu possa fare nella vita".

"Sono così eccitato per quel capitolo della vita, è proprio per questo che mi sto preparando ora. Sto cercando di essere un bravo ragazzo, così quando accadrà sarà tutto più facile. Dico sempre ai miei amici che se la mia infanzia fosse andata bene, probabilmente ora sarei un operaio edile a Staten Island, sarei il ragazzo più felice di sempre, ma è la sofferenza che mi ha fatto diventare un comico", ha concluso Pete Davidson, il cui padre, un vigile del fuoco, è morto durante l'attacco terroristico dell'11 settembre quando il comico aveva solo 7 anni.