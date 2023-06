Pete Davidson ha comprato un traghetto mentre era fatto: 'Spero diventi un Transformer così smetto di pagarlo'

Pete Davidson si pente dell'acquisto fatto in un momento di scarsa lucidità e auspica una soluzione alternativa per liberarsene chiamando in causa i Transformers.

Pete Davidson sembra essersi pentito dell'acquisto fatto mentre era "strafatto insieme al co-autore di Saturday Night Live Colin Jost (marito di Scarlett Johansson): un traghetto. I due amici hanno acquistato un traghetto di Staten Island dismesso nel 2022 in un momento di particolare euforia (e di scarsa lucidità) e da allora non sanno cosa farsene.

Durante la premiere di Transformers: Il Risveglio, Pete Davidson ha aggiornato ET sull'uso fatto del suo acquisto impulsivo dichiarando scherzosamente:

"Ci farò una festa sopra, se prima non è affondato!". Poi ha aggiunto: "Non ho idea di cosa stia succedendo con quell'affare. Io e Colin eravamo molto fatti un anno fa e abbiamo comprato un traghetto. Stiamo cercando di capire che farci. Spero che diventi un Transformer e se ne vada da lì, così posso smettere di pagarlo!"

Pete Davidson svela la lunghezza del suo pene durante un'intervista

Pete Davidson e Colin Jost hanno ironizzato sull'acquisto del traghetto in un episodio di SNL del gennaio 2022. Davidson è apparso nel segmento "Weekend Update" accanto al personaggio di Alex Moffat, noto come Guy Who Just Bought a Boat.

"Abbiamo comprato un traghetto, il furgone senza finestre del mare", ha detto Davidson arrivando al banco "Aggiornamento".

Jost ha aggiunto: "Sì, è molto eccitante. Abbiamo pensato a tutto".

Durante lo sketch, Davidson ha descritto se stesso e Jost come "gente di mare" e ha detto che Jost sembrava "quello che possiede lo yacht che noleggiano per i video rap".

Durante tutto il segmento, Pete Davidson non è riuscito a contenere le sue risate, rendendolo uno dei momenti più memorabili della serie comica.