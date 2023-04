Pete Davidson svela la lunghezza del suo pene durante un'intervista

Dopo essere finito svariate volte sulle prime pagine a causa delle bellissime donne con cui è uscito nel corso degli anni, Pete Davidson ha rivelato qual è la lunghezza del suo pene durante un'intervista recente. L'attore de Il Re di Staten Island - famoso per essere stato legato a mega star come Kim Kardashian, Kate Beckinsale ed Emily Ratajkowski - è da sempre considerato come una celebrità che emana "un'energia da pene grosso".

"Non capisco", ha detto Davidson al conduttore Charlamagne tha God, durante l'ultimo episodio del podcast The Breakfast Club. "Non è davvero niente di così speciale. È solo un pene di dimensioni molto normali. Alla fine non è troppo grande o troppo piccolo. Questa ossessione è una cosa che proprio non capisco... È abbastanza grande da far godere e non abbastanza grande da far male. È questo quello che mi è stato detto."

In passato l'attore e comico statunitense è stato fidanzato con la pop star Ariana Grande, che probabilmente è stata la causa scatenante delle voci relative al suo essere ben dotato. Nel 2018, quando un fan su Twitter ha chiesto "Quanto è lungo pete?" (riferendosi a una traccia dell'album di Grande "Sweetener"), la cantante ha risposto: "Tipo 25 cm, ....oh cazzo....voglio dire... tipo poco più di un minuto."

I due hanno messo fine alla loro relazione quello stesso anno e da allora Pete Davidson ha frequentato svariate star come Kate Beckinsale, Phoebe Dynevor e Emily Ratajkowski. Prima di quest'ultima il comico è stato fidanzato con Kim Kardashian, confermando la relazione con un bacio in diretta durante il debutto della star dei reality al Saturday Night Live.