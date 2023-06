Pete Davidson in rehab per curare i suoi problemi mentali

Pete Davidson è in riabilitazione secondo quanto riportato da Yahoo Entertainment: una fonte vicina alla star afferma che l'ex membro del cast di Saturday Night Live, 29 anni, ha spesso cercato aiuto per gestire i suoi problemi di salute mentale e che questo ricovero fa parte di un piano più ampio.

Page Six sostiene che Davidson si sia ricoverato in un centro perché sta lottando con il disturbo borderline di personalità (BPD) e il disturbo da stress post-traumatico (PTSD). "Pete va regolarmente in riabilitazione per per prendersi una pausa mentale, ed è questo che sta succedendo in questo momento", ha spiegato la fonte anonima.

Il Re di Staten Island: Pete Davidson e Bill Burr in una scena del film

"Ero sempre così confuso, tutto il tempo, e pensavo che ci fosse qualcosa di sbagliato e non sapevo come affrontarlo. Poi, quando qualcuno te lo dice finalmente e il peso del mondo sembra sollevato dalle tue spalle", ha detto il comico a Glenn Close durante un'intervista per Variety. "Ti senti molto meglio. Spero che lei si senta allo stesso modo".

In un'intervista del 2020, Pete Davidson aveva già parlato apertamente della sua battaglia contro la depressione: "Sono sempre depresso, tutto il tempo. Devo costantemente tirarmi su. Mi sveglio depresso, ma adesso so cosa fare. Devo uscire all'aperto e stare al sole per un po', o fare una passeggiata. È solo una questione di programmare il tuo cervello per ingannarlo. La cosa peggiore è quando le persone temono che possa farmi del male e allora devo allontanarmi, e poi devo riprendermi. Credo di aver toccato il fondo diverse volte."