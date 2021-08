Pessime Storie, su Prime Video in streaming da oggi

Pessime Storie è la nuova commedia spagnola in arrivo oggi 3 agosto 2021 su Amazon Prime Video in streaming per tutti gli utenti registrati!

Il film intreccia quattro storie e i diversi personaggi che le caratterizzano. In un modo o nell'altro, tutti sono interconnessi, uniti da una quantità notevole di malasorte. Horacio sorprende gli amici accorsi alla sua festa con una reazione inaspettata dopo aver compreso quale fosse il loro regalo. Bermejo sta cercando con ogni mezzo e tanta forza di volontà di raggiungere la costa, ma degli eventi inattesi lo costringeranno a virare verso le zone interne.

Pessime Storie: un'immagine del film

Tina avvierà una relazione sentimentale con Ayoub, un giovane immigrato. Non solo questo provocherà scalpore tra le conoscenze della donna, ma cambierà radicalmente le esistenze di entrambi. Conosciamo infine Alipio, un uomo accusato di appropriazione indebita: per cercare di scagionarsi, ricorrerà al contributo di un'azienda specializzata nella creazione di alibi per i propri clienti. Ma tale iniziativa finirà per spiazzare prima di tutti lo stesso protagonista...

