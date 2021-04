Il pesce d'aprile di Enrico Letta: Arnold Schwarzenegger ai rapporti per le correnti

In pochi riescono a resistere al fascino del pesce d'aprile, e Enrico Letta non sembra essere tra questi. Tanto che il segretario del PD chiama in causa persino Arnold Schwarzenegger per il suo "scherzetto a tema" con un post scherzoso, ma una foto vera, che risale al loro incontro del 2015.

Letta non si è infatti lasciato scappare l'occasione per ironizzare un po' sull'attuale stato della politica nostrana, e tramite Twitter ha annunciato una particolare nomina che farà sorridere (almeno) i cinefili.

"Oggi 1° aprile, riunita la segreteria Pd, ho nominato il mio incaricato speciale per i rapporti con le correnti" ha scritto nel post, al quale non sono certo mancati commenti e risposte a tono, come quella dell'ex capogruppo al Senato, Andrea Marcucci.

"Avrei preferito Wallace di Braveheart ai rapporti con le correnti. Temo che Conan il barbaro - ha scritto Marcucci - sia troppo fondamentalista. Il gioco è simpatico ma prima o poi nel Pd parleremo anche di lavoro, impresa e futuro o resteremo solo sul tema delle correnti?".

Non sappiamo se i due e gli altri finiranno col dirottare la conversazione totalmente sul lavoro, ma per noi appassionati di cinema uno scontro Conan il Barbaro vs. Braveheart non sarebbe poi così male...