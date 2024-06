Pesaro 2024 al via domani: il programma completo

Prenderà il via domani 14 giugno la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema che si terrà a Pesaro fino al 22 giugno 2024 con il contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Pesaro e della Regione Marche.

Per celebrare l'importante traguardo delle 60 edizioni e nell'ambito degli appuntamenti culturali che vedono Pesaro protagonista in Italia e nel mondo come Capitale Italiana della Cultura 2024, il Festival diretto da Pedro Armocida ha scelto, come già annunciato, di arricchire la programmazione con un giorno in più, anticipando l'inizio della manifestazione al venerdì 14 giugno.

Ospiti ed eventi speciali

Sulla mia pelle: un primo piano di Jasmine Trinca

A inaugurare il festival nella grande arena di Piazza del Popolo, sarà Sergio Castellitto, con un omaggio nel ventennale di uno dei suoi film di maggior successo, Non ti muovere, primo appuntamento della sezione Cinema in Piazza, possibile grazie a CSC - Cineteca Nazionale, Cattleya e Medusa.

L'evento speciale sul cinema italiano prosegue con un doppio momento: uno dedicato a Ficarra e Picone, presenti in Piazza domenica 16 giugno per incontrare il pubblico e presentare L'ora legale, e uno a Franco Maresco. In collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale e grazie a Medusa Film e a Tramp Ltd., da venerdì 14 a domenica 16 giugno verranno presentati tutti i film diretti da Ficarra e Picone. A seguire una selezione, con la collaborazione di Ila Palma e Dream Film, di quelli che Franco Maresco ha realizzato al di fuori della coppia con Daniele Ciprì. Oltre alla retrospettiva, la Mostra ospiterà una tavola rotonda alla presenza degli autori con la presentazione dei due volumi monografici della collana Nuovocinema di Marsilio.

Il concorso

Da lunedì 17 giugno si entra nel vivo della Mostra con il concorso internazionale che, sempre votato alla ricerca del 'nuovo' cinema, è aperto a tutti i formati e a tutti i registi, senza barriere d'età, di durata, di formato. Il concorso, in posizione di avanscoperta dei nuovi linguaggi e delle forme più innovative di fare cinema, sarà giudicato da tre giurie, una composta da soli studenti, un'altra professionale con personalità di rilievo internazionale del calibro di Júlio Bressane, Myriam Mézières e Luís Miñarro, e infine la giuria del nuovo Premio della Critica Italiana SNCCI composta da Emanuele Di Nicola, Arianna Vietina e Sarah Van Put, critici del Sindacato Nazionale Critici Italiani all'interno del protocollo firmato con l'Associazione Festival Italiani di Cinema.

Un'immagine di Luca Guadagnino

Dopo Castellitto e Ficarra e Picone, la sezione del cinema in Piazza ospita una tra le più applaudite protagoniste del cinema italiano contemporaneo. Jasmine Trinca sarà alla Mostra lunedì 17 giugno per presentare in anteprima nazionale Maria Montessori - La nouvelle femme - diretto da Léa Todorov e nelle sale italiane il 26 settembre con Wanted - il film in cui interpreta il ruolo della pedagogista di origini marchigiane. Martedì 18 giugno la Piazza sarà tutta per Valentina Lodovini, ospite per la prima volta alla Mostra che omaggia Carlo Mazzacurati nel decennale della morte con la visione di uno dei suoi film più significativi, La giusta distanza, con Valentina Lodovini affascinante protagonista.

Da sempre attenta a ogni forma e genere di cinema, la Mostra ha anche una sezione dedicata ai più piccoli e, nella sua 60esima edizione, accende i riflettori anche su uno dei più grandi esponenti del cinema italiano d'animazione. Enzo D'Alò sarà in Piazza giovedì 20 giugno con il suo ultimo, apprezzatissimo, lavoro Mary e lo spirito di mezzanotte, arricchito da un dietro le quinte del film che ha appassionato grandi e piccini.

Atteso ospite per la chiusura del festival, sabato 22 giugno, sarà Luca Guadagnino, per ricevere il Premio speciale per l'edizione numero 60 e per Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. Il riconoscimento nasce dalla volontà del festival di premiare il regista italiano più internazionale e più legato all'idea di "nuovo cinema". Il Premio Pesaro Nuovo Cinema sarà accompagnato da una monografia, la prima al mondo dedicata a Luca Guadagnino, edita nella collana Nuovocinema di Marsilio e dalla proiezione di chiusura del festival di Challengers con Mike Faist, Zendaya e Josh O'Connor.

Programma completo e informazioni su www.pesarofilmfest.it.